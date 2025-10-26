Лукашенко призвал Австрию помнить «драматические уроки прошлого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с поздравлением к народу Австрии по случаю 70-летия современной австрийской государственности, призвав сохранить память о героических страницах истории и «драматических уроках прошлого» в условиях новых вызовов для мира и безопасности. ОБ этом сообщило агентство БелТА.

«Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно», — сказал он.

В своём обращении президент подчеркнул, что Белоруссия намерена укреплять сотрудничество со всеми странами, особенно с теми, кто близок «географически и исторически». Лукашенко также напомнил, что граждане Австрии могут посещать Белоруссию без виз, что способствует развитию двусторонних связей и культурного обмена.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит драматизировать и следует сохранять спокойствие в связи с возможной поставкой американских крылатых ракет Tomahawk Украине. Он пояснил, что рассматривает подобные заявления как часть тактики переговоров президента США, при которой американский лидер Дональд Трамп чередует жёсткое давление с последующим смягчением позиции.