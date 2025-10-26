Самолёт Петербург — Магнитогорск совершил экстренную посадку в Оренбурге

6 октября 2025 года утром из‑за неблагоприятных метеоусловий в Магнитогорске рейс №341 авиакомпании NordWind по маршруту Санкт‑Петербург — Магнитогорск совершил незапланированную посадку в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

На борту находился 181 пассажир. Предварительное время вылета назначено на 26 октября 2025 года в 14:05 по местному времени. В настоящее время пассажиров перевезли в гостиницу «Факел».

«Оренбургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Гонконге грузовой самолёт Boeing 747 столкнулся с автомобилем на взлётной полосе, выкатился с неё и утонул в море. Один из пассажиров той машины погиб, а второго доставили в больницу.