Ким Кардашьян может потребоваться операция из-за аневризма головного мозга

Аневризма головного мозга представляет собой сосудистую патологию с риском разрыва, однако современная медицина обладает эффективными методами лечения данного недуга, заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Светлана Александрова, отвечая на вопрос о возможностях лечения американской бизнесвумен Ким Кардашьян.

По словам эксперта, истончение стенки артерии с формированием выпячивания может привести к кровоизлиянию в мозг с необратимыми неврологическими последствиями. Риск разрыва зависит от размера, локализации и формы аневризмы, а также сопутствующих факторов, например, артериальной гипертензии и курения.

Современные методы лечения недуга включают микрохирургическое клипирование и эндоваскулярные вмешательства, направленные на исключение аневризмы из кровотока. Прогноз выздоровления, по мнению специалиста, зависит от своевременности диагностики, характеристик сосудистого образования и общего состояния здоровья пациента.

«При своевременном и адекватном лечении большинство пациентов могут вернуться к привычному образу жизни», — отметила врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Напомним, у Ким Кардашьян диагностирована аневризма головного мозга. Во время магнитно-резонансной томографии у Кардашьян было обнаружено вздутие кровеносного сосуда в головном мозге. Она связала свои проблемы со здоровьем с пережитым стрессом из-за тяжёлого развода с рэпером Канье Уэстом.