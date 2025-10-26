Сектор Газа
26 октября, 09:53

Ким Кардашьян может потребоваться операция из-за аневризма головного мозга

Ким Кардашьян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / kimkardashian

Аневризма головного мозга представляет собой сосудистую патологию с риском разрыва, однако современная медицина обладает эффективными методами лечения данного недуга, заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Светлана Александрова, отвечая на вопрос о возможностях лечения американской бизнесвумен Ким Кардашьян.

По словам эксперта, истончение стенки артерии с формированием выпячивания может привести к кровоизлиянию в мозг с необратимыми неврологическими последствиями. Риск разрыва зависит от размера, локализации и формы аневризмы, а также сопутствующих факторов, например, артериальной гипертензии и курения.

Современные методы лечения недуга включают микрохирургическое клипирование и эндоваскулярные вмешательства, направленные на исключение аневризмы из кровотока. Прогноз выздоровления, по мнению специалиста, зависит от своевременности диагностики, характеристик сосудистого образования и общего состояния здоровья пациента.

«При своевременном и адекватном лечении большинство пациентов могут вернуться к привычному образу жизни», — отметила врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Напомним, у Ким Кардашьян диагностирована аневризма головного мозга. Во время магнитно-резонансной томографии у Кардашьян было обнаружено вздутие кровеносного сосуда в головном мозге. Она связала свои проблемы со здоровьем с пережитым стрессом из-за тяжёлого развода с рэпером Канье Уэстом.

