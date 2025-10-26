Кремлёвские ястребы и соколы покинули свои гнёзда из-за туристов

Ловчие птицы орнитологического подразделения Службы коменданта Кремля сменили место дислокации, чтобы избежать вредной «заботы» посетителей. Об этом сообщил сотрудник подразделения Александр Сергеев.

«Ранее домики птиц, оберегающих Кремль от ворон, располагались на косогоре в Тайницком саду, откуда птиц частично было видно сверху, из Большого сквера, и туристы порой пытались подкормить пернатых, бросая кусочки колбасы, яблоки и другие непригодные для их питания продукты», — рассказал он ТАCC.

Теперь птицы гнездуются вдали от туристических маршрутов — у кремлёвской стены, рядом с одной из башен, точную локацию орнитолог предпочёл по понятным причинам сохранить в секрете.

Сергеев уточнил, что у каждой птицы есть отдельный домик с открытой стенкой, а также присады в самом домике и рядом. В свободные от службы часы «бойцы» могут гулять и делать короткие перелёты, но закреплённый к лапам шнур соединён с металлическим тросом между присадами — это не позволяет покинуть свой участок и наведаться в гнёзда к соседям. Ястребы агрессивны, поэтому встречи пернатых исключают — отношения у них строятся по принципу жертва‑охотник, при этом самки почти вдвое крупнее самцов и имеют больше шансов в схватке.

В «комфорт‑пакет» входят металлические ванночки с большим объёмом воды для питья и купаний в жару, жидкость регулярно обновляют. Ястребы, филины и соколы живут на своих «квартирах» круглый год, выбирая в хорошую погоду крышу, а в ненастье — укрытие внутри. Исключение делают при морозах ниже минус 25 градусов — тогда ястребов и сапсана переселяют в одну из башен, тогда как филины переносят такие холода благодаря мохнатым лапам. Всех птиц переводят в помещение при ледяном дожде, который опасен для любого вида.

Ранее Life.ru рассказывал, что на обитающих в России птиц открыта настоящая охота: отечественные орнитологи сталкиваются с вымогательством со стороны охотников и браконьеров из ряда азиатских и арабских стран. Хищных птиц (орлов, соколов), идентифицируют по специальным кольцам с маркировкой РФ и требуют до 1500 долларов за «выкуп» каждой особи, угрожая в противном случае убить взятых в заложники пернатых.