В России появился новый праздник в ноябре

Правительство России установило новый профессиональный праздник — День работника суда, который будет отмечаться ежегодно 5 ноября. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, дата празднования приурочена к указу императора Петра I «О форме суда» от 1723 года, который установил порядок рассмотрения дел судами. Инициатива была поддержана президентом России после обращения председателя Верховного суда Игоря Краснова.

В кабмине отметили, что исторический документ определил процедуру рассмотрения гражданских и уголовных дел с участием обеих сторон, а также регламентировал право суда применять меры принуждения.

Ранее Life.ru писал, что в России с 27 октября по 1 ноября 2025 года установлена шестидневная рабочая неделя в связи с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Это формирует трехдневный непрерывный отдых с 2 по 4 ноября, приуроченный к празднованию Дня народного единства 4 ноября.