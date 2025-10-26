Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 10:22

В России появился новый праздник в ноябре

В России установлен День работника суда, который будут отмечать 5 ноября

Обложка © freepik / Gorodenkoff

Правительство России установило новый профессиональный праздник — День работника суда, который будет отмечаться ежегодно 5 ноября. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, дата празднования приурочена к указу императора Петра I «О форме суда» от 1723 года, который установил порядок рассмотрения дел судами. Инициатива была поддержана президентом России после обращения председателя Верховного суда Игоря Краснова.

В кабмине отметили, что исторический документ определил процедуру рассмотрения гражданских и уголовных дел с участием обеих сторон, а также регламентировал право суда применять меры принуждения.

Ранее Life.ru писал, что в России с 27 октября по 1 ноября 2025 года установлена шестидневная рабочая неделя в связи с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Это формирует трехдневный непрерывный отдых с 2 по 4 ноября, приуроченный к празднованию Дня народного единства 4 ноября.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Михаил Мишустин
