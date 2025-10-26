Россиян ждёт длинная рабочая неделя перед ноябрьскими праздниками
Обложка © freepik
Следующая рабочая неделя в России продлится шесть дней — с 27 октября по 1 ноября включительно. Такой график связан с переносом выходного дня в связи с предстоящим Днём народного единства.
В соответствии с производственным календарём, выходной день с субботы 1 ноября переносится на понедельник 3 ноября. Это позволит россиянам отдыхать три дня подряд — с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября включительно, поскольку День народного единства отмечается 4 ноября. Следующая рабочая неделя после праздников будет трехдневной и продлится с 5 по 7 ноября.
Напомним, в 2026 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Наименьшее количество рабочих дней придется на январь — 15, при этом полноценная трудовая деятельность возобновится только с 12 января. Как уточнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, введение шестидневной рабочей недели в предпраздничный период конца октября — начала ноября не повлияет на доходы большинства граждан.
