Россиян ждёт длинная рабочая неделя перед ноябрьскими праздниками

Следующая рабочая неделя в России продлится шесть дней — с 27 октября по 1 ноября включительно. Такой график связан с переносом выходного дня в связи с предстоящим Днём народного единства.

В соответствии с производственным календарём, выходной день с субботы 1 ноября переносится на понедельник 3 ноября. Это позволит россиянам отдыхать три дня подряд — с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября включительно, поскольку День народного единства отмечается 4 ноября. Следующая рабочая неделя после праздников будет трехдневной и продлится с 5 по 7 ноября.