Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 09:24

Россиян ждёт длинная рабочая неделя перед ноябрьскими праздниками

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Следующая рабочая неделя в России продлится шесть дней — с 27 октября по 1 ноября включительно. Такой график связан с переносом выходного дня в связи с предстоящим Днём народного единства.

В соответствии с производственным календарём, выходной день с субботы 1 ноября переносится на понедельник 3 ноября. Это позволит россиянам отдыхать три дня подряд — с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября включительно, поскольку День народного единства отмечается 4 ноября. Следующая рабочая неделя после праздников будет трехдневной и продлится с 5 по 7 ноября.

Производственный календарь на ноябрь 2025: когда и как отдыхаем и стоит ли брать отпуск
Производственный календарь на ноябрь 2025: когда и как отдыхаем и стоит ли брать отпуск

Напомним, в 2026 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Наименьшее количество рабочих дней придется на январь — 15, при этом полноценная трудовая деятельность возобновится только с 12 января. Как уточнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, введение шестидневной рабочей недели в предпраздничный период конца октября — начала ноября не повлияет на доходы большинства граждан.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar