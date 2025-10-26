Белгородчина находится под ударом ВСУ: ранены 8 взрослых и 2 ребёнка
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В результате удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань в Белгородской области получили ранения десять мирных жителей, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Среди пострадавших — пять женщин, мужчина и двое подростков 12 и 14 лет с осколочными ранениями различной степени тяжести. Одного мужчину в тяжелом состоянии доставили в областную больницу с ранениями головы и руки.
В посёлке значительно повреждены два частных дома, надворная постройка, а также остекление и фасад социального объекта. Информация о последствиях обстрела продолжает уточняться.
Ранее в результате атаки на Белгород и посёлок Октябрьский пострадали три гражданские женщины. В Белгороде две женщины получили травмы различной степени тяжести: у одной диагностирован ушиб плеча, у другой — минно-взрывная травма с осколочным ранением ноги.
