26 октября, 10:07

Белгородчина находится под ударом ВСУ: ранены 8 взрослых и 2 ребёнка

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань в Белгородской области получили ранения десять мирных жителей, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Среди пострадавших — пять женщин, мужчина и двое подростков 12 и 14 лет с осколочными ранениями различной степени тяжести. Одного мужчину в тяжелом состоянии доставили в областную больницу с ранениями головы и руки.

В посёлке значительно повреждены два частных дома, надворная постройка, а также остекление и фасад социального объекта. Информация о последствиях обстрела продолжает уточняться.

Ранее в результате атаки на Белгород и посёлок Октябрьский пострадали три гражданские женщины. В Белгороде две женщины получили травмы различной степени тяжести: у одной диагностирован ушиб плеча, у другой — минно-взрывная травма с осколочным ранением ноги.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
