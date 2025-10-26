Сектор Газа
26 октября, 14:00

Врачи перинатального центра рассказали, почему доверяют перерезание пуповины отцам малышей

Обложка © freepik / rawpixel.com

Участие отца в родах, включая символический акт перерезания пуповины, значительно усиливает эмоциональную связь с ребёнком и способствует осознанию родительской роли. Об этом в интервью РИА «ФедералПресс» заявили специалисты Рязанского перинатального центра, сославшись на португальское исследование с участием 105 отцов.

Согласно исследованию, у мужчин, участвовавших в перерезании пуповины, эмоциональная вовлечённость продолжала расти в течение первого месяца жизни ребёнка, тогда как у остальных отцов этот показатель снижался. Медики подчеркнули, что готовы предоставить отцам такую возможность, поскольку этот ритуал помогает укрепить привязанность между папой и новорождённым.

Ранее иллюзионист и бывший ведущий популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов объявил о рождении четвёртого ребёнка. Артист опубликовал серию трогательных фотографий, где запечатлён с новорождённым на руках. Он уточнил, что лично присутствовал при родах и перерезал пуповину.

