Врачи перинатального центра рассказали, почему доверяют перерезание пуповины отцам малышей

Участие отца в родах, включая символический акт перерезания пуповины, значительно усиливает эмоциональную связь с ребёнком и способствует осознанию родительской роли. Об этом в интервью РИА «ФедералПресс» заявили специалисты Рязанского перинатального центра, сославшись на португальское исследование с участием 105 отцов.

Согласно исследованию, у мужчин, участвовавших в перерезании пуповины, эмоциональная вовлечённость продолжала расти в течение первого месяца жизни ребёнка, тогда как у остальных отцов этот показатель снижался. Медики подчеркнули, что готовы предоставить отцам такую возможность, поскольку этот ритуал помогает укрепить привязанность между папой и новорождённым.