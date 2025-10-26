Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 10:50

Украинка нашла 27-летнего сына с амнезией и сотрясением после отправки в воинскую часть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosLV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosLV

В Киевской области мобилизованного украинца обнаружили на улице с тяжёлыми травмами и признаками потери памяти после отправки в воинскую часть. Об этом рассказала журналистка Дарина Трунова.

27-летнего Романа из села Тараща нашла его мать, которая ранее получила в военкомате информацию о том, что сын направлен для прохождения службы в Белую Церковь. Однако на месте мужчины не оказалось, а позже его обнаружили в чужой одежде с признаками избиения.

Пострадавший был доставлен в реанимацию с диагнозом сотрясение мозга, множественные ушибы и амнезия. Инцидент происходит на фоне участившихся случаев насильственной мобилизации и жесткого обращения с призывниками на Украине, что вызывает растущее недовольство в обществе.

В Санкт-Петербурге мать зашла в комнату и нашла сына-старшеклассника мёртвым
В Санкт-Петербурге мать зашла в комнату и нашла сына-старшеклассника мёртвым

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксирован случай гибели мобилизованного после посещения территориального центра комплектования (ТЦК). По имеющейся информации, мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии был доставлен в ТЦК, где провел ночь, после чего с тяжёлой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в реанимационное отделение.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar