В Киевской области мобилизованного украинца обнаружили на улице с тяжёлыми травмами и признаками потери памяти после отправки в воинскую часть. Об этом рассказала журналистка Дарина Трунова.

27-летнего Романа из села Тараща нашла его мать, которая ранее получила в военкомате информацию о том, что сын направлен для прохождения службы в Белую Церковь. Однако на месте мужчины не оказалось, а позже его обнаружили в чужой одежде с признаками избиения.

Пострадавший был доставлен в реанимацию с диагнозом сотрясение мозга, множественные ушибы и амнезия. Инцидент происходит на фоне участившихся случаев насильственной мобилизации и жесткого обращения с призывниками на Украине, что вызывает растущее недовольство в обществе.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксирован случай гибели мобилизованного после посещения территориального центра комплектования (ТЦК). По имеющейся информации, мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии был доставлен в ТЦК, где провел ночь, после чего с тяжёлой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в реанимационное отделение.