Самолёт Владикавказ — Москва задержали более чем на сутки из-за упитанной птицы

Рейс Владикавказ — Москва «Уральских авиалиний» задержан более чем на сутки из‑за попадания птицы в носовую часть самолёта. Часть пассажиров уведомили, что они не смогут вылететь резервным бортом из‑за его меньшей вместимости. Об этом сообщает SHOT.

Вылет из Северной Осетии был запланирован накануне на 14:10, но в аэропорту объявили задержку, затем перенос на 22:45. Ближе к этому времени сообщили о невозможности вылета из‑за поломки Airbus A321 — у самолёта образовалась вмятина после столкновения с птицей.

Пассажиров разместили в гостинице, новый вылет назначили на 15:00 текущего дня. Позднее часть клиентов получила сообщения о снятии с рейса, поскольку резервный борт, прибывающий во Владикавказ, имеет меньшую вместимость. Некоторые пытались купить билеты на рейсы других авиакомпаний, однако цены начинаются от 20 тысяч рублей.

Представители перевозчика продолжают информировать пассажиров о дальнейших изменениях. Южная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Владикавказ — Домодедово.

Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт рейсом Санкт-Петербург — Магнитогорск совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга. Всех пассажиров удалось разместить в местной гостинице «Факел», где они ожидают вылета.