Песков: Необходима «большая домашняя работа» перед встречей Путина и Трампа

Перед проведением российско-американского саммита на высшем уровне предстоит проделать «большую домашнюю работу». Об этом в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президенты не могут встречаться ради встречи, они не могут просто так терять своё время… требуется действительно проделать большую домашнюю работу перед тем, как будет сверстана основа для нового саммита», — сказал он.

Конкретных предпосылок для проведения встречи Путина и Дональда Трампа пока нет. Он отметил, что процесс подготовки поручен главам внешнеполитических ведомств — Сергею Лаврову и Марко Рубио. По словам Пескова, диалог между Москвой и Вашингтоном остаётся сложным, а главной преградой на пути переговоров остаётся позиция Киева.

Ранее Трамп не раз высказывался о готовности снова встретиться с Путиным, однако тоже подчёркивал, что встреча имеет смысл только при наличии конкретной договорённости по ключевым вопросам, включая ситуацию на Украине. Он неоднократно выражал недовольство медленными темпами мирного урегулирования и заявлял, что рассчитывает на возможность достижения «сделки».