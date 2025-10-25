Сектор Газа
25 октября, 19:09

Трамп выставил условие для встречи с Путиным

Трамп согласен встретиться с Путиным, когда будет уверен в сделке по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Глава США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если будет уверен в возможности заключить «сделку» по Украине. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналистов на борту самолёта во время дозаправки в Дохе по пути в Малайзию.

«Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку», — пояснил американский лидер.

Также Трамп вновь выразил разочарование темпами мирного урегулирования на Украине, по традиции добавив, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».

Трамп придумал способ повлиять на Китай и сделать Си Цзиньпина сговорчивее
Трамп придумал способ повлиять на Китай и сделать Си Цзиньпина сговорчивее

Напомним, ранее Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, пояснив, что не видит шансов «достигнуть нужной цели» на переговорах. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что речь идёт скорее о переносе встречи в Венгрии, а не о её окончательной отмене. Эксперт считает, что американский лидер путём давления на Россию хочет переиграть достигнутые в ходе саммита на Аляске договорённости.

