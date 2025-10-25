Трамп выставил условие для встречи с Путиным

Глава США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если будет уверен в возможности заключить «сделку» по Украине. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналистов на борту самолёта во время дозаправки в Дохе по пути в Малайзию.