Трамп выставил условие для встречи с Путиным
Трамп согласен встретиться с Путиным, когда будет уверен в сделке по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Глава США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если будет уверен в возможности заключить «сделку» по Украине. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналистов на борту самолёта во время дозаправки в Дохе по пути в Малайзию.
«Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку», — пояснил американский лидер.
Также Трамп вновь выразил разочарование темпами мирного урегулирования на Украине, по традиции добавив, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».
Напомним, ранее Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, пояснив, что не видит шансов «достигнуть нужной цели» на переговорах. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что речь идёт скорее о переносе встречи в Венгрии, а не о её окончательной отмене. Эксперт считает, что американский лидер путём давления на Россию хочет переиграть достигнутые в ходе саммита на Аляске договорённости.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.