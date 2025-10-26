Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 11:39

Суровый уралец попытался расчленить жену из-за отказа разделать курицу на суп

Обложка © freepik/stockking

Обложка © freepik/stockking

В городе Берёзовский в Свердловской области мужчина убил жену из-за того что она отказалась разделать тушку курицы для приготовления супа. Спустя пять дней после преступления он явился в полицию и сознался в содеянном.

По информации Telegram-канала «Baza», конфликт произошёл в частном доме, где супруг в состоянии аффекта нанёс женщине смертельные ножевые ранения. После убийства он попытался расчленить тело, однако смог лишь снять кожу с верхней части туловища, после чего спрятал останки в сарае. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, мужчина находится под стражей.

В Кургане мужчина убил бывшую жену из обреза, а затем покончил с собой
В Кургане мужчина убил бывшую жену из обреза, а затем покончил с собой

Ранее в Ульяновске было зафиксировано тройное убийство: в одной из квартир обнаружены тела 27-летней женщины и её двух малолетних дочерей. В качестве подозреваемого фигурирует отец семейства, который, по имеющимся данным, страдал игровой зависимостью. После совершения преступления мужчина предпринял попытку суицида.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar