Суровый уралец попытался расчленить жену из-за отказа разделать курицу на суп

В городе Берёзовский в Свердловской области мужчина убил жену из-за того что она отказалась разделать тушку курицы для приготовления супа. Спустя пять дней после преступления он явился в полицию и сознался в содеянном.

По информации Telegram-канала «Baza», конфликт произошёл в частном доме, где супруг в состоянии аффекта нанёс женщине смертельные ножевые ранения. После убийства он попытался расчленить тело, однако смог лишь снять кожу с верхней части туловища, после чего спрятал останки в сарае. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, мужчина находится под стражей.

Ранее в Ульяновске было зафиксировано тройное убийство: в одной из квартир обнаружены тела 27-летней женщины и её двух малолетних дочерей. В качестве подозреваемого фигурирует отец семейства, который, по имеющимся данным, страдал игровой зависимостью. После совершения преступления мужчина предпринял попытку суицида.