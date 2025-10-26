Концерт BLIZKEY во Владикавказе завершился лезгинкой на столах и массовой дракой

В ресторане «Торне» во Владикавказе произошёл инцидент во время выступления популярного певца Валерия Майромяна. Концерт BLIZKEY завершился массовой дракой и беспорядками, сообщает телеграм-канал SHOT.

На концерте BLIZKEY во Владикавказе произошла массовая драка. Видео © Telegram/ SHOT

Организаторы создали опасную ситуацию, продав больше стоячих билетов, чем позволяет площадка. Малый размер танцпола привёл к настоящей давке. Пьяные зрители устроили дебош, танцуя лезгинку прямо на столах. Охрана ресторана полностью самоустранилась от происходящего, не предпринимая никаких попыток остановить нарастающий конфликт. Несколько человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Полиция зарегистрировала инцидент и начала выяснение обстоятельств происшествия.

