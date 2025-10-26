Сектор Газа
26 октября, 11:25

Песков обвинил бьющийся в «военной истерике» ЕС в паузе в переговорах с Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Мирный процесс по Украине застопорился из-за действий Киева, на которые украинское руководство толкает бьющийся в «военной истерике» Евросоюз. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Киев не заинтересован в продолжении переговоров, но «двигателем» этого нежелания является именно Европа.

«Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы», — сказал Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Песков рассказал о главном принципе России в отношениях с США
Песков рассказал о главном принципе России в отношениях с США

Многим кажется, что сдвинуть процесс с мёртвой точки поможет только российско-американский саммит. Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия и Соединённые Штаты понимают, что отложить его проведение надолго не выйдет.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

