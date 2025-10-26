Путин признался, что любит фильм «Я шагаю по Москве»

Президенту РФ Владимиру Путину нравится картина «Я шагаю по Москве» с участием Никиты Михалкова, которому недавно исполнилось 80 лет. Российский лидер дал это понять в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, который заметил, что эту картину любит вся страна.

Life.ru рассказывал, что сегодня Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и подчеркнул, что российские ядерные силы уже сейчас входят в число самых мощных в мире. Президент добавил, что ядерный щит России подтвердил свою надёжность, и поручил определить, к какому классу вооружений отнести «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также проработать варианты его применения. Он распорядился начать подготовку инфраструктуры для размещения этой ракеты в составе ВС РФ.