Life.ru публикует полное видео визита Путина на пункт управления СВО и совещания
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО на Украине. Офицеры подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения. Life.ru публикует видео.
Видео © Life.ru
На совещании Герасимов доложил Путину о полном окружении 31 батальона ВСУ в районах Красноармейска и Димитрова. Он также сообщил об освобождении более 70% Волчанска. Президент поздравил военных, подчеркнув, что успехи российских войск, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулёзной работе штабов и всех уровней руководителей.
При этом Путин отдал важный приказ по сдаче солдат ВСУ в плен. Он заметил, что для военнослужащих Украины это не так просто, потому что тем, кто пытается сдаться в плен, «в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают». Глава государства поручил минимизировать напрасные жертвы и принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских солдат.
Далее Путин объявил о завершении испытаний «Буревестника» и поручил подготовить инфраструктуру для его размещения в составе российских вооружённых сил. Глава государства подчеркнул, что ядерные силы страны уже сегодня находятся на самом высоком уровне в мире, а «Буревестник» подтвердил надёжность российского ядерного щита.
Он подчеркнул, что Российская армия будет продолжать спецоперацию на Украине, руководствуясь планами Генерального штаба ВС РФ.
