Life.ru публикует полное видео визита Путина на пункт управления СВО и совещания

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО на Украине. Офицеры подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения. Life.ru публикует видео.

При этом Путин отдал важный приказ по сдаче солдат ВСУ в плен. Он заметил, что для военнослужащих Украины это не так просто, потому что тем, кто пытается сдаться в плен, «в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают». Глава государства поручил минимизировать напрасные жертвы и принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских солдат.