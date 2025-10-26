Глава «Герофарма» Родионов предложил бизнесу участвовать в борьбе с ожирением

Проблему ожирения нельзя игнорировать, заявил Life.ru генеральный директор компании «Герофарм» Пётр Родионов в рамках 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение – 2025». Он предложил проводить долгосрочные информационные кампании для широких слоёв населения, чтобы люди брали ответственность за своё здоровье через правильное питание и физическую активность.

Генеральный директор компании «Герофарм» Пётр Родионов о борьбе с ожирением. Видео © Life.ru

«Очень важно сконцентрировать внимание не только тех, кто уже имеет эту проблему, но и тех, кто в силу возраста, или, может быть, своих здоровых привычек с этим не сталкивается. Потому что это всё равно ежедневный выбор человека в том или ином виде. И по поводу питания, и физической активности», — отметил Родионов.

По словам Родионова, масштабы проблемы ожирения огромны: количество людей с этим диагнозом исчисляется десятками миллионов. В других странах уже проводятся специальные кампании, такие как «Год борьбы с ожирением» или «Год контроля веса».

Он подчеркнул, что вовлечение бизнеса, особенно фармкомпаний, может помочь в создании и финансировании информационных программ, которые объясняют населению важность контроля веса и здорового образа жизни. Такие проекты, по его словам, должны быть ориентированы как на пациентов, так и на медицинское сообщество, чтобы способствовать снижению числа людей с ожирением и улучшению показателей долголетия.

Ранее стало известно, что ожирение печени, или жировой гепатоз, диагностируется при накоплении жира более чем в 5% клеток органа, при этом лишний вес у человека необязателен. Основная опасность заболевания заключается в повышенном риске сердечно-сосудистых патологий и возможном развитии цирроза. Одним из ключевых факторов развития жирового гепатоза является регулярное употребление алкоголя.