Учёные нашли способ избавиться от лысины без операций за 20 дней

Учёные из Тайваня разработали принципиально новый способ восстановления волос, который может стать переворотом в трихологии. Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, демонстрирует неожиданный подход к решению проблемы выпадения волос.

Ключевая особенность метода заключается в неординарном механизме стимуляции роста волос. Учёные обнаружили, что искусственно вызванное раздражение кожи может активировать процессы восстановления волосяных фолликулов.

В экспериментах на мышах исследователи использовали химический реагент для создания легкого воспаления на коже. Результат превзошел все ожидания: новые волосы начали расти уже через 10 дней. Механизм действия оказался крайне интересным — раздражитель активирует иммунные клетки, которые заставляют жировые клетки выделять особые жирные кислоты, стимулирующие стволовые клетки волосяных фолликулов.

Принципиальное отличие нового метода — его безопасность и доступность по сравнению с существующими дорогостоящими методиками гормональной терапии или клеточной трансплантации. Эксперименты показали эффективность уже через 20 дней, что делает этот метод крайне перспективным для лечения облысения.

Ранее Life.ru сообщал, что появление седых волос на голове может говорить о развитии рака кожи. В рамках эксперимента учёные обнаружили, что в зависимости от типа стресса клетки могут либо погибать, вызывая появление седины, либо сохраняться, что увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований