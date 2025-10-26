Назначение Пола Инграссии на должность спецпрокурора в администрации США было заблокировано из-за выявления его нацистских взглядов. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией вокруг кадровых решений американского президента Дональда Трампа.

30-летний блогер, считавшийся одним из фаворитов президента, был признан профессионально непригодным после обнаружения его радикальных убеждений. По информации источников, если бы в президентском указе не произошла путаница с фамилиями руководителей ФБР, назначение могло бы состояться.

Инцидент с Инграссией стал исключительным случаем, поскольку Трамп лично поддерживал эту кандидатуру, а провал назначения сорвал запланированную операцию по борьбе с так называемым «глубинным государством». Разоблачение нациста произошло при подозрительных обстоятельствах. Во время изучения соцсетей силовики нашли в комментариях и чатах крайне провокационные вещи от имени «Джека Воробья». В них он призывал никогда не доверять «ни китайцу, ни индийцу», требовал отправить память о Мартине Лютере Кинге «на седьмой круг ада» и признавался в наличии у себя «нацистских наклонностей».

Впоследствии оказалось, что это кличка самого Инграссии. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун был вынужден просить Белый дом отозвать его кандидатуру. В итоге Трамп так и поступил. При этом в случае назначения спецпрокурором политик должен был заниматься расследованием случаев дискриминации меньшинств при найме на госслужбу, что весьма интересно при его «нацистских наклонностях».

