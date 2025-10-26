Сектор Газа
26 октября, 11:54

Шесть человек пострадали при налёте БПЛА ВСУ на Белгород и Грайворонский округ

Последствия атаки украинских БПЛА. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате ударов беспилотников в Белгороде и Грайворонском округе ранены шесть человек, среди них 14‑летний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия атаки украинских БПЛА. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде ранены трое. При отражении атаки боец подразделения «Орлан» получил минно‑взрывную травму и осколочное ранение ноги. Возле коммерческого объекта ранены мужчина и женщина, с минно‑взрывными травмами и осколочными ранениями конечностей их доставили в городскую больницу №2.

Последствия атаки украинских БПЛА. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Ещё три человека, включая 14-летнего парня, госпитализированы с баротравмами в селе Дорогощь Грайворонского округа. Мужчину и женщину везут в городскую больницу №2 Белгорода, подростка — в детскую областную клиническую больницу.

Последствия атаки украинских БПЛА. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В результате атак в Белгороде в двух многоквартирных домах выбито остекление нескольких квартир, ещё в одном доме повреждён фасад. Разрушены окна в двух частных домах, осколками посечены шесть легковых автомобилей. В одном социальном и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады.

В Белгородском районе в селе Таврово пробита кровля частного дома. В селе Ясные Зори в многоквартирном доме пострадали остекление, балкон и фасад. Данные о последствиях уточняются, на местах работают экстренные службы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Курово Погарского района дрон-камикадзе целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю, пострадала женщина. Её оперативно доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы; глава региона осудил атаку как варварское преступление и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Юрий Лысенко
