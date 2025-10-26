Захарова обвинила власти Европы в зомбировании людей после видео с выгулом невидимых собак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла новое увлечение жителей Западной Европы — прогулки с невидимыми собаками, называемое «хоббидогинг». По её словам, западные страны всё чаще погружаются в абсурдные и опасные практики, включая легализацию наркотиков и поддержку неонацизма на Украине.

Новое увлечение в Европе — хоббидогинг. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/hobby_dogging_helibronn

«Определённо жителей Западной Европы захватила тоталитарная секта и подводит их к коллективно самоубийственно бессознательному: легализация наркотиков, смена пола, отказ от прогнозируемых энергетических поставок, оплата неонацизма на Украине, теперь и прогулки с пустотой на поводке…» — написала она в своём Telegram-канале.

Новое европейское увлечение — «хоббидогинг» — подразумевает прогулки с невидимыми собаками. Сторонники движения берут поводки и гуляют по паркам, при этом некоторые даже проходят специальные горки или обходят препятствия, как это делают с настоящими животными. Видео с участниками хоббидогинга уже распространяется в Сети и вызывает широкий интерес и обсуждения.

Ранее Захарова с сарказмом прокомментировала запрет Евросоюза на экспорт мха и лишайников в Россию. Она предположила, что следующим шагом могут стать ещё более абсурдные ограничения, например на миграцию птиц или перемещение грунтовых вод. Захарова отметила, что непонятно, как жить без европейского мха и лишайников, и предположила, что Брюссель может запретить перелётным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами.