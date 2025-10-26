СВО может завершиться в любой приемлемый для России момент, заявили в ГД

Специальная военная операция может быть завершена в любой момент, когда это будет соответствовать интересам России, заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя прогноз раввина Шмуэля Каминецкого о дате окончания конфликта на Украине.

Парламентарий подчеркнул, что точные сроки завершения СВО не могут быть определены заранее, поскольку решение принимается исключительно на основе стратегических интересов России.

«Раввин предполагает, а Россия располагает», — отметил депутат ГД РФ.