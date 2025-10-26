СВО может завершиться в любой приемлемый для России момент, заявили в ГД
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Специальная военная операция может быть завершена в любой момент, когда это будет соответствовать интересам России, заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя прогноз раввина Шмуэля Каминецкого о дате окончания конфликта на Украине.
Парламентарий подчеркнул, что точные сроки завершения СВО не могут быть определены заранее, поскольку решение принимается исключительно на основе стратегических интересов России.
«Раввин предполагает, а Россия располагает», — отметил депутат ГД РФ.
Напомним, ранее на Украине назвали точную дату окончания конфликта. Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий заявил, мол конфликт завершится 15 января 2026 года. По его словам, точную дату он узнал от «больших людей в Европе».