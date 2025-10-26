Нейросеть спасла жизнь петербуржцу с алкогольным психозом

Жизнь молодого жителя Петербурга оказалась под угрозой из-за сильного алкогольного опьянения. Несколько дней подряд 27-летний мужчина находился в затяжном запое. Помочь ему смог только Chat GPT. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Петербуржец едва держался на ногах, появились серьёзные симптомы интоксикации организма: приступы судорог, затруднения дыхания, резкое ухудшение когнитивных функций. Но идти в поликлинику или вызывать врача самостоятельно ему казалось бессмысленным. Именно тогда на помощь пришёл чат-бот на основе искусственного интеллекта. Нейросеть распознала признаки опасного состояния и настоятельно рекомендовала вызвать медицинскую помощь. Врачи диагностировали алкогольный психоз и оперативно госпитализировали пациента.

