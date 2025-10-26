Путин поднял тост за Россию на юбилее Никиты Михалкова

Президент России Владимир Путин поздравил режиссёра и актёра Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем и выразил пожелание, чтобы у страны всё было хорошо. Глава государства поднял тост на торжестве под аплодисменты гостей.

«Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России всё было хорошо», — сказал Путин, обращаясь к юбиляру.

Михалков отметил свой 80-й день рождения во вторник, 21 октября. Путин вспомнил, что артист в своих высказываниях и творчестве всегда подчёркивал: «То, что хорошо для России, хорошо и для меня». Слова президента были тепло встречены присутствующими, сопровождаясь смехом и аплодисментами.

Ранее Путин подписал указ о награждении Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой страны. В указе отмечены заслуги режиссёра в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства. Торжественное вручение приурочено к 80-летнему юбилею Михалкова.