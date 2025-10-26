Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 12:41

Путин поднял тост за Россию на юбилее Никиты Михалкова

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поздравил режиссёра и актёра Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем и выразил пожелание, чтобы у страны всё было хорошо. Глава государства поднял тост на торжестве под аплодисменты гостей.

«Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России всё было хорошо», — сказал Путин, обращаясь к юбиляру.

Михалков отметил свой 80-й день рождения во вторник, 21 октября. Путин вспомнил, что артист в своих высказываниях и творчестве всегда подчёркивал: «То, что хорошо для России, хорошо и для меня». Слова президента были тепло встречены присутствующими, сопровождаясь смехом и аплодисментами.

Путин вспомнил, как друг Никиты Михалкова облил его красным вином
Путин вспомнил, как друг Никиты Михалкова облил его красным вином

Ранее Путин подписал указ о награждении Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой страны. В указе отмечены заслуги режиссёра в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства. Торжественное вручение приурочено к 80-летнему юбилею Михалкова.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Никита Михалков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar