Актриса Вера Сотникова отдала 1 миллион за исправление «уродств» после лифтинга

Актриса и телеведущая Вера Сотникова заявила, что стала жертвой недобросовестного косметолога. Об этом она рассказала в эфире «Ты не поверишь!», обвинив врача-косметолога Зухру Амин в некачественно проведённом нитевом лифтинге.

По словам Сотниковой, после процедуры нити сместились к подбородку и образовали комок-гематому. Чтобы исправить последствия, она обратилась в клинику Санкт-Петербурга и потратила около 1 млн рублей на коррекцию, дорогу и проживание.

Зухра Амин в ответ заявила, что процедура проводилась по бартеру: артистка должна была оставить положительный отзыв, оплатив лишь расходные материалы (около 78 тыс. рублей), тогда как полная стоимость — порядка 500 тыс. рублей. По словам врача, Сотниковой нужен был быстрый результат для съёмок «Битвы экстрасенсов», и использованная техника изначально давала краткосрочный «эффект Золушки».

«Какие нити, какая реабилитация, вы курс доллара видели? Доллар рухнул, я не знаю, как дальше быть. У меня идёт стройка, я одна, никто мне не помогает», — вспоминала косметолог слова Сотниковой.

Врач заявила, что, выслушав жалобы телеведущей, она перевела ей 600 тысяч рублей. При этом косметолог добавила, что ещё никто не вёл себя с ней так отвратительно.

«Сначала она сказала, что это я купила её молчание, потом она сказала, что я ей эти деньги навязала и вообще виновата теперь в её крупных расходах, что если бы не я со своей медвежьей услугой, она бы стройку заморозила», — поделилась Амин.

Ранее Вера Сотникова заявила, что во время нитевого лифтинга нить опустилась на подбородок, что потребовало неотложной помощи врачей. При этом делали всё актрисе за хороший отзыв.