Горящий поезд с техникой ВСУ сняли на видео после налёта «Гераней» в обход Ми-8

ВС РФ успешно провели операцию по поражению железнодорожного состава, перевозившего военную технику и снаряжение для нужд ВСУ на территории Сумской области Украины. Инцидент произошёл в районе села Черноплатово, где с применением беспилотников-камиказов типа «Герань» был нанесён точный удар по составу, в результате которого пострадали локомотив и два вагона.

Российские «Герани» ударили по поезду ВСУ. Видео © Telegram/ ИЗНАНКА

Беспилотники фиксировали момент нанесения удара видеокамерами, а также показали свою способность избегать защиты противника. По данным военкоров, они успешно уклонились от вертолётов Ми-8, сопровождавших состав. Эксперты отмечают, что такая точность ударов возможна благодаря применению усовершенствованной модификации дронов «Герань», оснащённых камерами и искусственным интеллектом.

