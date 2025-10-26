Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 13:36
5279

Горящий поезд с техникой ВСУ сняли на видео после налёта «Гераней» в обход Ми-8

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

ВС РФ успешно провели операцию по поражению железнодорожного состава, перевозившего военную технику и снаряжение для нужд ВСУ на территории Сумской области Украины. Инцидент произошёл в районе села Черноплатово, где с применением беспилотников-камиказов типа «Герань» был нанесён точный удар по составу, в результате которого пострадали локомотив и два вагона.

Российские «Герани» ударили по поезду ВСУ. Видео © Telegram/ ИЗНАНКА

Беспилотники фиксировали момент нанесения удара видеокамерами, а также показали свою способность избегать защиты противника. По данным военкоров, они успешно уклонились от вертолётов Ми-8, сопровождавших состав. Эксперты отмечают, что такая точность ударов возможна благодаря применению усовершенствованной модификации дронов «Герань», оснащённых камерами и искусственным интеллектом.

Смертоносный русский «квартет» обрушил свою мощь на поезд с танками ВСУ и логова боевиков
Смертоносный русский «квартет» обрушил свою мощь на поезд с танками ВСУ и логова боевиков

Ранее Life.ru сообщал, что ради освобождения Воскресенки солдатам ВС РФ пришлось ползти по-пластунски 15 км. Тактика русских бойцов позволила им захватить инициативу и быстро разгромить противника, заняв важные позиции в окрестностях села.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar