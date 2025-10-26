Дмитриев: Россия хочет мирного урегулирования на Украине

Москва стремится к мирному разрешению конфликта на Украине и последовательно доносит эту позицию до американской стороны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев по итогам российско-американских переговоров.

«Мы настроены на конструктивный диалог. И на чёткое донесение позиций России по многим пунктам: да, Россия хочет мирного решения», — сказал Дмитриев.

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами подтвердил готовность Москвы к политическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее Дмитриев заявил о сближении позиций Москвы, Киева и Вашингтона по ключевым аспектам урегулирования украинского конфликта. По его словам, временное прекращение огня не является устойчивым решением, и Россия нацелена на поиск окончательного урегулирования. Дмитриев подтвердил подготовку новых переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметив, однако, что их проведение займет больше времени, чем ожидалось.