26 октября, 14:10

Над тремя регионами России сбили 26 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gph-foto.de

В течение пяти часов средства ПВО уничтожили в небе над территорией России 26 беспилотников. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — 17. В Брянской области сбили 6 БПЛА, а в Курской области — 3. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 11:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских БПЛА самолётного типа», — указали в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников на Брянскую область была ранена женщина. На месте работают оперативные и экстренные службы. Состояние пострадавшей уточняется, губернатор пожелал ей скорейшего выздоровления.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
