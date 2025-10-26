Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 14:11

Запад вконец обезумел, разжигая ненависть в сердцах людей, заявила Захарова

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

На фоне того как руководства стран Европы разжигают в людях ненависть, приоритетом народной дипломатии остаётся предотвращение глобального конфликта. Об этом в ходе выступления на Международном форуме сотрудничества заявила спикер МИД России Мария Захарова.

«Задача [народной дипломатии] сегодня всем вместе сделать так, чтобы не началась война глобальная. Посмотрите, что происходит в Европе. Посмотрите, до какого безумия доходят страны Европейского союза. Они разжигают ненависть в сердцах людей», сказала дипломат.

Международный форум сотрудничества проводится в Москве 26-27 октября. Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание».

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад развернул масштабную информационную кампанию вокруг отмены российско-американской встречи в Будапеште, создавая у мировой аудитории впечатление неизбежного срыва переговоров. По её словам, обе стороны изначально договорились и готовились к встрече, однако западные СМИ целенаправленное формировали информационный фон о «ненужных переговорах, которые не состоятся». Захарова добавила, что в этой кампании использовались ИИ‑инструменты, журналисты и блогеры

