Слуцкий: Россия готова распахнуть двери для русских эмигрантов 90-х

Россия готова принять обратно граждан, которые покинули страну в 1990-е годы после распада СССР. Об этом на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). По его словам, сейчас стране нужны квалифицированные специалисты всех поколений, и государство создаст условия для их интеграции.

«Сегодня нам нужны квалифицированные инженеры, преподаватели русского языка, нам нужны квалифицированные, серьёзные люди всех поколений, которые годами стоят на учёте в консульских учреждениях России за рубежом, желая вернуться домой», — сказал он.

Россия готова принимать обратно тех граждан, которые в 1991 году оказались за пределами страны. Он подчеркнул, что Латвия демонстрирует пример русофобии, апофеозом которой стала высылка 841 человека, а на самом деле таких людей больше. Депутат добавил, что государство и общество обеспечат все условия для интеграции возвращающихся переселенцев.

Форум организован Россотрудничеством, Российским обществом «Знание», Национальным центром «Россия» и фондом «Росконгресс».

Ранее стало известно о готовности принять российских граждан, которым грозит депортация из Латвии. Позиция страны была заявлена на всех уровнях, включая Государственную думу. Россия готова принять тех, кто пожелает вернуться и переехать на её территорию.