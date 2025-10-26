Зачинщиков массовой драки с перерывом на лезгинку ищут во Владикавказе

ОМВД России по Пригородному району Северной Осетии проводит проверку по факту конфликта, случившегося накануне в одном из известных в республике ресторанов. Об этом сообщили в дежурной части районного отдела полиции.

По данным ведомства, перепалка между посетителями переросла в драку. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личностей зачинщиков, их местонахождения и последующего задержания.

«Все активные участники данного инцидента будут привлечены к ответственности согласно действующего законодательства», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что во Владикавказе концерт певца Валерия Майромяна перерос сначала в танцы на столах, а потом и в массовую драку. На танцполе было крайне мало места, поскольку стоячих билетов было продано слишком много для такого зала.