Реанимобиль перевернулся после столкновения с BMW в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошла авария с участием реанимобиля и автомобиля BMW. В результате опрокидывания скорой помощи пострадала женщина-фельдшер, её доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщили в МВД региона.

В Нижегородской области реанимобиль перевернулся после столкновения с BMW. Фото © Telegram / Полиция Нижегородской области

«По предварительной информации, водитель BMW не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с реанимобилем, который проезжал регулируемый перекрёсток с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом», — говорится в сообщении.

ДТП произошло около 15:00 на площади Лядова областного центра. Водитель BMW 2002 года рождения столкнулся с реанимобилем, которым управлял мужчина 1977 года рождения. В результате опрокидывания пострадала фельдшер 2001 года рождения, она была оперативно доставлена в больницу. Обстоятельства аварии продолжают уточняться сотрудниками Госавтоинспекции.

