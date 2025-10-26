Сектор Газа
Реанимобиль перевернулся после столкновения с BMW в Нижегородской области

В Нижегородской области реанимобиль перевернулся после столкновения с BMW. Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошла авария с участием реанимобиля и автомобиля BMW. В результате опрокидывания скорой помощи пострадала женщина-фельдшер, её доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщили в МВД региона.

В Нижегородской области реанимобиль перевернулся после столкновения с BMW. Фото © Telegram / Полиция Нижегородской области

«По предварительной информации, водитель BMW не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с реанимобилем, который проезжал регулируемый перекрёсток с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом», говорится в сообщении.

ДТП произошло около 15:00 на площади Лядова областного центра. Водитель BMW 2002 года рождения столкнулся с реанимобилем, которым управлял мужчина 1977 года рождения. В результате опрокидывания пострадала фельдшер 2001 года рождения, она была оперативно доставлена в больницу. Обстоятельства аварии продолжают уточняться сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что предварительной причиной крупного ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора на 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Благовещенск» стал выезд автобуса на полосу встречного движения. Именно это действие водителя стало основной причиной столкновения и последующих последствий аварии.

