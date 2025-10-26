Генерал Греков назвал бойцов СВО будущим армии России

Участники специальной военной операции являются будущим Вооружённых сил России и смогут обеспечить обороноспособность страны на долгие годы. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Роман Греков в эфире телеканала «Россия».

Заместитель командующего группировкой войск «Восток» по военно-политической работе подчеркнул ценность боевого опыта, полученного военнослужащими в современных условиях.

«По большому счёту, люди, получившие уникальный боевой опыт в современных условиях — это то будущее Вооружённых сил, которое обеспечит надёжную обороноспособность государства на долгие годы», — сказал Греков в программе «Вести недели».

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал участников специальной военной операции и военных журналистов как героев, объединённых общими ценностями и убеждениями. Российский лидер подчеркнул, что как военнослужащие на передовой, так и корреспонденты, освещающие события СВО, демонстрируют мужество и героизм.