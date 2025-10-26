Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 15:15

Генерал Греков назвал бойцов СВО будущим армии России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Участники специальной военной операции являются будущим Вооружённых сил России и смогут обеспечить обороноспособность страны на долгие годы. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Роман Греков в эфире телеканала «Россия».

Заместитель командующего группировкой войск «Восток» по военно-политической работе подчеркнул ценность боевого опыта, полученного военнослужащими в современных условиях.

«По большому счёту, люди, получившие уникальный боевой опыт в современных условиях — это то будущее Вооружённых сил, которое обеспечит надёжную обороноспособность государства на долгие годы», — сказал Греков в программе «Вести недели».

Путин хранит дома иконы со следами от пуль, подаренные бойцами СВО
Путин хранит дома иконы со следами от пуль, подаренные бойцами СВО

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал участников специальной военной операции и военных журналистов как героев, объединённых общими ценностями и убеждениями. Российский лидер подчеркнул, что как военнослужащие на передовой, так и корреспонденты, освещающие события СВО, демонстрируют мужество и героизм.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar