Тайна дождя на Солнце наконец разгадана

Дождь на Солнце идёт из перегретой плазмы. Эти «осадки» связаны с быстрыми потоками элементов, таких как железо, кремний и магний, которые падают из внешнего слоя атмосферы звезды обратно к поверхности. Об этом журналу The Astrophysical Journal (AstroJ) сообщили исследователи из Института астрономии Гавайского университета.

«Изменение содержания элементов имеет решающее значение для понимания охлаждения плазмы в атмосфере Солнца и, как мы показали, может напрямую вызывать корональный дождь», — говорят исследователи.

Корональный дождь представляет собой поток плотных, относительно холодных капель плазмы, движущихся вдоль солнечных магнитных полей, образуя гигантские дуги высотой до пяти диаметров Земли. Ранее считалось, что химический состав короны остаётся постоянным, однако новые расчёты показали, что колебания содержания элементов запускают процесс дождя.

По словам соавтора Люка Бенавица, новые модели позволяют объяснить появление дождя всего за 35 минут, тогда как старые требовали часов или даже дней нагрева. Исследование также ставит новые вопросы о механизме нагрева короны — одной из самых загадочных областей Солнца, добавил Джеффри Рип.

Ранее сообщалось о повышении солнечной активности в ближайшие дни. В настоящий момент значимых космических возмущений не наблюдается, однако скоро там ожидается заметное оживление.