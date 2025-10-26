В Россельхозцентре объяснили, как узнать созревшую калину

Калина ценится за высокую витаминность и тонизирующее действие вибурнина, который помогает при простуде и поддерживает иммунитет. В Россельхозцентре объяснили, как не перепутать созревшие осенние ягоды с ещё неспелыми.

Сбор начинают после полного созревания, ориентируясь на сплошную ярко‑красную окраску и мягкость при лёгком нажатии. Сроки зависят от региона и сорта. Большинство садовых разновидностей дозревают в сентябре — начале октября, дикорастущие — к концу сентября или в октябре. В средней полосе и на северо‑западе сбор возможен с конца сентября до конца ноября, на Урале и в Сибири оптимально заготавливать в начале декабря, на юге техническая зрелость наступает уже к концу августа.

Расхожее мнение о необходимости первых морозов относится скорее к рябине: калина не страдает от заморозков, её можно снимать сразу после созревания. Чтобы получить более сладкий вкус, ждут первые заморозки или замораживают ягоды после сбора.

«Техническая зрелость калины наступает, когда ягоды приобретают ровный ярко-красный цвет без зелёных прожилок или пятнышек», — узнало агентство URA.ru Россельхозцентре.

Собирать лучше целые гроздья, чтобы не повредить кожицу и не потерять сок. Кисти срезают продезинфицированными ножницами или секатором в сухую солнечную погоду, затем раскладывают на ровной поверхности, избегая тесного контакта ягод. Для хранения в свежем виде гроздья связывают и подвешивают в прохладном проветриваемом месте, перед переработкой промывают и тщательно просушивают.

Для сырого варенья калину снимают с веточек и перетирают с сахаром или мёдом 1:1. Косточки можно оставить, они усиливают вкус. Пюрирование блендером даёт густую массу, удобную для хранения. Сушёную калину готовят при 50–60 °C после подвяливания, сохраняя её в стеклянной таре или холщовых мешочках; для чая берут 1–2 столовые ложки на чашку кипятка.

Наливку делают из свежего сока, смешанного с водой, сахаром и водкой в равных долях, выдерживая смесь пару дней в прохладном месте; напиток хранится при комнатной температуре. Регулярное употребление калины поддерживает иммунитет, нормализует пищеварение, помогает сердечно‑сосудистой системе и при авитаминозе, способствует снятию стресса и полезно при проблемах печени и почек.

Сок и ягоды используют в компрессах и масках для осветления пигментации и ухода за проблемной кожей. Для профилактики достаточно десертной ложки свежих плодов в день; смесь с мёдом поддерживает общий тонус. Правильный сбор и хранение позволяют пользоваться свойствами калины всю зиму — в свежем, замороженном и сушёном виде

