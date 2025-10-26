Россиянам рассказали, ждать ли магнитную бурю 27 октября

27 октября значимых магнитных бурь не прогнозируется, колебания магнитного поля будут слабыми. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

«По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, уровень солнечной активности снизился до 3,2 балла из 10, что соответствует умеренному фону», — цитирует экспертов URA.ru.

После короткой паузы на Солнце вновь регистрируются вспышки, но мощных выбросов плазмы пока нет. За последние сутки отмечены три вспышки класса C, максимальная — C2.2 в 02:10 мск, после чего ситуация стабилизировалась и новых событий не фиксируется.

В окрестностях Земли сохраняется спокойная геомагнитная обстановка, хотя к 28 октября возможен резкий рост возмущений. Учёные уточняют, что на диске звезды остаются области повышенного магнитного напряжения. Эти структуры способны усилить солнечный ветер и вызвать кратковременные возмущения магнитного поля Земли в ближайшие двое суток.

27 октября магнитосфера останется возбуждённой, но без перехода к буре. Вероятность спокойного состояния оценивается в 39%, возбуждённого — в 35%, слабой бури — в 26%, поэтому возможны лишь лёгкие колебания, заметные в основном метеочувствительным людям.

Во вторник, 28 октября, ожидается резкий всплеск геомагнитической активности: индекс поднимется, вероятность бури может достигнуть 75%. После пика 28–29 октября поле вернется к стабильности.

Долгосрочный прогноз указывает на относительно спокойную вторую половину октября и начало ноября. Периоды повышения вероятны 2, 7, 16 и 24 ноября, а 25 числа прогнозируется буря уровня G1, в прочие дни магнитосфера останется преимущественно тихой.

Ранее Life.ru рассказывал о новом объяснении явления, известного как «дождь на Солнце»: корональные осадки из перегретой плазмы запускают колебания содержания элементов (железа, кремния, магния) в короне. Исследователи Института астрономии Гавайского университета показали в The Astrophysical Journal, что переменный химсостав влияет на охлаждение плазмы и напрямую вызывает корональный дождь — потоки плотных, более холодных капель, идущих по магнитным полям и образующих гигантские дуги высотой до пяти диаметров Земли. Ранее астрономы исходили из того, что состав короны постоянен.