Жители подмосковного села оказались в «блокаде» из-за строительства дома на въезде

Жители подмосковного села Тишково-Спасское оказались в полной изоляции после того, как единственный оставшийся въезд в населённый пункт перекрыл местный житель, начавший строить дом прямо на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Жители подмосковного села оказались в ловушке из-за дома на дороге. Фото © Telegram / Baza

Один из двух въездов в село ранее был закрыт Росавтодором как аварийно опасный, а второй заблокировал собственник придорожного участка Анатолий С., который требовал у жителей 40 миллионов рублей за свой надел.

Жители подмосковного села оказались в ловушке из-за дома на дороге. Видео © Telegram / Baza

После отказа скинуться мужчина начал строительство — залил бетон и установил забор непосредственно на проезжей части. Местные жители собрали подписи и направили жалобы во все инстанции, включая видеообращения в администрации разных уровней, однако ответа от властей так и не получили.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочного предоставления доклада об инциденте в саратовском парке «Территория детства». В ходе конфликта с активистами подполковник полиции Геннадий Болтышев допустил высказывание о готовности применить огнестрельное оружие в отношении протестующих.