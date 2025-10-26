Автобизнес потребовал от властей более прозрачной системы оплаты грузоперевозок

Транспортники предложили Минтрансу пересмотреть порядок формирования цен на грузоперевозки, внедрив прозрачный механизм расчета стоимости перевозок. Об этом рассказал президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. По мнению главы ассоциации, существующая практика создает серьезные проблемы для отрасли.

«Сейчас магистральные фуры и перевозчики насыпных грузов часто ездят с перегрузом, разбивая дороги, водители не спят сутками, допускают рискованные обгоны, и все потому, что на это их провоцируют заказчики и сложившаяся система оплаты рейсов», — цитируют Митягина «Известия».

Предложение заключается в том, чтобы ввести единую методику расчётов, включающую почасовую оплату водителей, аналогично принципам работы служб такси. Такой подход позволит снизить аварийность, повысить качество обслуживания клиентов и обеспечить справедливость условий труда для сотрудников транспортных компаний.

