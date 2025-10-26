«Копить, а не ввязываться»: Экономист объяснил, почему сейчас не стоит брать ипотеку

Финансовый аналитик Михаил Беляев рекомендовал россиянам воздержаться от оформления ипотеки при текущей ключевой ставке и вместо этого копить средства для первоначального взноса. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Лентой.ру».

«Дело в том, что сейчас ввязываться в ипотеку при этих ставках, конечно, можно, но копить — это более удобный вариант. Потому что именно ипотеку оформлять нет никакого смысла», — пояснил Беляев.

Он добавил, что при постановке такой цели необходимо снизить текущее потребление до необходимого минимума, скромнее отдыхать и одеваться, а также рассматривать возможность дополнительных заработков. Специалист заключил, что только после снижения ключевой ставки можно будет осмысленно оформлять ипотеку с накопленным первоначальным взносом.

«Учитывая, что тут ставится уже такая более серьезная цель, значит, надо как-то снизить потребление до необходимого минимума. Наверное, надо как-то поскромнее отдыхать, поскромнее одеваться и копить деньги на первоначальный взнос. Других рецептов нет», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Александр Аксененко охарактеризовал рост доли рыночной ипотеки без господдержки до 21,4% как тревожный сигнал, свидетельствующий о снижении доступности жилья для основных категорий населения, включая семьи с детьми. Парламентарий связал эту тенденцию с влиянием высокой ключевой ставки, провоцирующей рост цен на недвижимость, и сложностью формирования первоначального взноса даже при льготных процентных ставках.