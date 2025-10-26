Российский ресторанный бизнес ожидает шестикратный рост к 2030 году

Директор Института гастрономии Сибирского федерального университета Алексей Горенский предсказал значительное увеличение числа заведений общественного питания в России к 2030 году. Рост ожидается благодаря улучшению качества рабочей силы и снижению налоговой нагрузки.

«На мой взгляд, через пять лет, к 2030 году, российский рынок общественного питания ждёт масштабный рост по числу заведений. Рынок вырастет в шесть, а может и в семь раз. На это повлияют несколько факторов. Например, появление квалифицированных кадров в этой отрасли», — цитирует Горенского ТАСС.

По словам Горенского, в ближайшие годы отрасль столкнётся с нехваткой квалифицированного персонала, что станет серьёзным препятствием для дальнейшего роста. Для решения этой проблемы институт запустит образовательные программы для колледжей и училищ, направленные на подготовку профессиональных кадров. Уже планируется открытие первого колледжа именно в Красноярске.

Также Горенский обратил внимание на необходимость снижения налоговой нагрузки для предприятий сферы общественного питания. Он указал, что нынешняя высокая ставка существенно замедляет темпы развития индустрии. Поэтому было предложено профильным ведомствам рассмотреть меры по уменьшению налогового бремени.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёты авиакомпании Embraer могут взлететь в цене на 2 млрд долларов из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Если компания вынуждена сократить производство из-за высоких налогов, она сократит закупку комплектующих у американских производителей, что приведет к потере рабочих мест и доходов для предприятий США.