Цены на самолёты Embraer могут взлететь на $2 млрд из-за пошлин США

Президент авиастроительной компании Embraer Франциско Гомес Нето выразил опасения по поводу возможного повышения цен на самолёты в результате введённых администрацией главы США Дональда Трампа повышенных таможенных тарифов на бразильскую продукцию. По оценке Нето, каждый самолёт Embraer может подорожать примерно на два миллиона долларов. Об этом пишет Bloomberg.

«Нето оценил, что этот шаг Трампа может добавить два миллиона долларов к стоимости каждого самолёта», — указано в статье.

Несмотря на исключение ряда ключевых отраслей, включая авиастроение, энергетику и некоторые секторы сельского хозяйства, Нето предупреждает, что введение новых пошлин негативно отразится на экономике обеих стран. Если компания вынуждена сократить производство из-за высоких налогов, она сократит закупку комплектующих у американских производителей, что приведет к потере рабочих мест и доходов для предприятий США.