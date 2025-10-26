Два человека ранены при ударе ВСУ по авто в Брянской области

Два мирных жителя получили ранения в результате удара беспилотников ВСУ по гражданским автомобилям в деревне Бугаевка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, украинские силовики атаковали движущиеся транспортные средства тремя дронами-камикадзе. Мужчина-водитель автомобиля «Нива» получил лёгкие ранения мягких тканей, медицинскую помощь ему оказали на месте.

Женщина-пассажир автомобиля «Газель» была доставлена в медицинское учреждение с проникающими осколочными ранениями, где ей оказали необходимую помощь. Губернатор охарактеризовал произошедшее как «подлый целенаправленный удар» по гражданским лицам.

Ранее сообщалось, что губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника-камикадзе на гражданский автомобиль в селе Курово Погарского района, в результате которой получила ранения местная жительница. Глава региона охарактеризовал инцидент как продолжение преступной деятельности киевского режима против мирного населения, выразив поддержку пострадавшей и пожелав ей скорейшего выздоровления.