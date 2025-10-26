«Ягодное лукошко» отсудило у конкурента почти полмиллиона за плагиат рецепта

Суд обязал компанию «Лидер Кенди» выплатить фирме «Ягодное лукошко» компенсацию в размере 400 тысяч рублей за нарушение патентов на производство кондитерских изделий. Ранее «Хлебный дом», владелец бренда «Ягодное лукошко», обнаружил, что продукция конкурента похожа на их фирменные корзиночки с ягодной начинкой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Несмотря на очевидное сходство товаров, ответчик признал свою ошибку лишь частично, утверждая, что повторение рецепта произошло случайно. Из-за незначительности намеренных нарушений суд сократил размер компенсации с первоначально заявленных пяти миллионов рублей до четырёхсот тысяч. Поскольку производитель нарушил патентные права владельца бренда, компания была вынуждена изъять и утилизировать всю партию своей продукции, ставшую предметом судебного разбирательства.

