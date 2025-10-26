Мэру Гюмри предъявили новое обвинение за призывы к союзу с Россией

Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявлено уголовное обвинение за публичное высказывание о необходимости формирования союза с Россией. Об этом сообщила адвокат политика Заруи Постанджян в социальной сети.

«По той же логике получается, что звучащие в последнее время заявления о вступлении Республики Армении в Европейский союз также должны свидетельствовать о преступлении», — отметила Постанджян.

По словам защитника, новое уголовное преследование инициировано по статье о публичных призывах к отказу от суверенитета Республики Армения. Адвокат подчеркнула, что обвинение не имеет оснований, поскольку Гукасян неоднократно акцентировал сохранение независимой государственности при возможном союзе. Она связала уголовное дело с распоряжением премьер-министра Никола Пашиняна об отстранении мэра от политики и заявила о намерении защиты бороться всеми законными средствами.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Армении осуществили задержание оппозиционного градоначальника Гюмри Вардана Гукасяна. Инцидент произошёл в здании муниципалитета, куда сотрудники полиции проникли через задний вход, повредив стеклянные конструкции. В настоящее время у здания мэрии сохраняется напряженная обстановка — на месте собираются сторонники задержанного, требующие его немедленного освобождения. Ситуация остается на контроле соответствующих служб.