Сийярто высмеял Туска за «план победы» венгерской оппозиции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высмеял премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение помочь венгерской оппозиции. Министр иронично раскритиковал слова председателя польского кабмина в поддержку партии «Тиса».

«Дональд Туск, разрушивший демократию в Польше, признался, что пишет план победы венгерской оппозиции, пользующейся поддержкой Брюсселя», — заявил дипломат.

Сийярто напомнил, что подобная ситуация уже случалась в 2022 году, когда польский политик приезжал в Венгрию и выступал на митинге оппозиции накануне голосования. По словам министра, итогом стала крупнейшая победа партии ФИДЕС за всю историю, и он выразил надежду на повторение сценария.

Ранее Life.ru рассказывал, как Петер Сийярто вступил в перепалку с польским коллегой Радославом Сикорским после слов последнего о потенциальном задержании самолёта с президентом РФ Владимиром Путиным и связал тему с делом о подрыве «Северного потока‑2». В соцсетях он задал риторический вопрос, намекая, что «независимый суд» в Польше по указанию Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод.