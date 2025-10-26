Ситуация на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении остаётся напряжённой — в районе города продолжаются интенсивные бои. Такое признание сделал Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

«Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и Очеретинском отрезке покровского направления остаётся сложной. Противник преобладает в количестве и увеличивает наступательные усилия», — говорится в соцсетях генштаба.

По данным ведомства, ожесточённые столкновения происходят как на подступах к Красноармейску (Покровску), так и в черте города. Бои характеризуются высокой динамикой и плотностью огня.

Ранее в ходе поездки в расположение объединенного воинского контингента, президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с информацией, представленной начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Доклад касался успешного завершения мероприятий по блокированию украинских вооруженных формирований в районах Красноармейска и Димитрова. В кольцо окружения попали около 31 батальонных групп, в том числе части 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, 35-й и 38-й бригады морской пехоты, 425-й отдельный штурмовой полк, а также 153-я и 155-я механизированные бригады.