Водитель «Нивы» протаранил толпу во время пьяных разборок в Краснодарском крае

Водитель автомобиля «Нива» врезался в толпу людей во время драки в Краснодарском крае. Инцидент произошёл в станице Ленинградской. Как сообщает Telegram-канал SHOT, за рулём внедорожника находился один из участников конфликта.

Водитель «Нивы» въехал в толпу в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, две пьяные компании выясняли отношения, когда один из участников потасовки сел за руль «Нивы». Водитель дважды въехал в стоявших рядом парней. В результате этого инцидента пострадали два человека.

