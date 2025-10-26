Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 18:55

Водитель «Нивы» протаранил толпу во время пьяных разборок в Краснодарском крае

Водитель автомобиля «Нива» врезался в толпу людей во время драки в Краснодарском крае. Инцидент произошёл в станице Ленинградской. Как сообщает Telegram-канал SHOT, за рулём внедорожника находился один из участников конфликта.

Водитель «Нивы» въехал в толпу в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, две пьяные компании выясняли отношения, когда один из участников потасовки сел за руль «Нивы». Водитель дважды въехал в стоявших рядом парней. В результате этого инцидента пострадали два человека.

Ранее Life.ru рассказывал, как во Владикавказе концерт певца Валерия Майромяна сначала перерос в танцы на столах, а затем вылился в массовую драку. На танцполе не осталось места, так как слишком много стоячих билетов продали для маленького зала. Участников драки ищет полиция.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

