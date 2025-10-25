«Схватили арматуру и начали бить»: Отец с ребёнком оказались в эпицентре массовой драки в Москве

Отец с маленьким ребёнком оказались в эпицентре массовой драки рабочих в жилом комплексе «Прокшино» в Москве. Алексей рассказал ИА Регнум о первых секундах инцидента, с которого началось побоище.

«Когда мы с ребёнком вышли на улицу, они уже стояли друг напротив друга и что-то выкрикивали. В следующий момент несколько человек забежали в соседний строймаркет, взяли там арматуры, и началась драка», — рассказал Алексей.

По словам очевидца, конфликтующие группы стояли друг напротив друга с криками, после чего несколько человек побежали в строительный магазин за арматурой. Мужчина с ребёнком спрятались между автомобилями и в удачный момент переместились в безопасное место.

В ходе побоища были повреждены припаркованные машины, стойка шлагбаума и фасады первого этажа. По последним данным, правоохранительные органы задержали около 40 участников массовой драки.