Участникам массовой битвы в Москве грозит депортация или 7 лет колонии
Все участники массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в московском районе Коммунарка понесут ответственность перед законом. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК «Прокшино» МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечён к ответственности в строгом соответствии с законодательством РФ», — написала она.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК, в рамках которой предусмотрено наказание в видео лишения свободы до 7 лет. Кроме того, иностранные граждане, не получившие тюремные сроки, будут депортированы с территории России и лишены права на дальнейший въезд. Руководство МВД держит исполнение данной меры на особом контроле, заключила Волк.
Напомним, утром 25 октября в жилом комплексе произошла массовая драка между рабочими, переросшая в ожесточенное столкновение с применением различных предметов. В ход пошли палки, лопаты, дорожные знаки и камни, повредившие окна на нижних этажах зданий. Местные жители, напуганные произошедшим, предпочли остаться в своих квартирах. После инцидента полиция задержала около 40 человек.
