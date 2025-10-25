Участникам массовой битвы в Москве грозит депортация или 7 лет колонии

Все участники массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в московском районе Коммунарка понесут ответственность перед законом. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

«В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК «Прокшино» МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечён к ответственности в строгом соответствии с законодательством РФ», — написала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК, в рамках которой предусмотрено наказание в видео лишения свободы до 7 лет. Кроме того, иностранные граждане, не получившие тюремные сроки, будут депортированы с территории России и лишены права на дальнейший въезд. Руководство МВД держит исполнение данной меры на особом контроле, заключила Волк.